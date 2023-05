Cronaca Luca Sommi a Cagliari sabato 27 maggio per la prima presentazione nazionale del saggio LA BELLEZZA. ISTRUZIONI PER L'USO

In attesa della quattro giorni di Codrongianos, Liquida propone un’anteprima con il giornalista Luca Sommi, che sabato 27 maggio alle 18.30 presenterà per la prima volta, nel Centro Culturale La Vetreria di Cagliari, il suo nuovo saggio in uscita il 23 maggio per Baldini+Castoldi “La bellezza. Istruzioni per l’uso”. Con l’autore converserà Domenico De Masi, l’incontro sarà moderato da Walter Porcedda. L’evento è organizzato in collaborazione con la libreria Mieleamaro di Cagliari. Il libro L’opera accompagna i lettori in un percorso ricchissimo fatto di romanzi, racconti, poesie, saggi, opere d’arte. Attraverso l’esperienza artistica di pensatori, poeti, scrittori e pittori, Sommi restituisce un quadro vivo di ciò che la genialità umana è riuscita a costruire nei secoli. Un saggio in cui la bellezza insita nel nostro patrimonio culturale, storico e morale si pone come antidoto alla superficialità e alla banalità del linguaggio che avviliscono la società odierna. Da Dante a Voltaire, da Picasso a Joyce, da Gramsci a Tolstoj, in queste pagine sfilano alcune figure e parole che per Luca Sommi rappresentano al meglio l’ineluttabilità e la forza di cambiamento di cui l’arte, al suo culmine, può farsi portatrice. Un lista ragionata che ci aiuterà ad affrontare le difficoltà della vita con maggiore consapevolezza. E (forse) a essere più felici. L’autore Giornalista e critico, Sommi si occupa di letteratura, arte e politica. Insegna Linguaggi del giornalismo all’Universita` degli Studi di Parma e tiene un corso sul racconto d’arte e letterario alla Scuola Holden di Torino. Ha scritto saggi e curato diverse mostre, tra queste la grande esposizione dedicata a Correggio nel 2008. Ha ideato e dirige la rivista culturale online ifioridelmale.it. Come autore televisivo ha curato programmi per LA7 e Rai, tra cui Servizio Pubblico di Michele Santoro. Oggi e` autore di diversi programmi per la piattaforma Loft e per Nove, canale nel quale conduce, assieme ad Andrea Scanzi e con la partecipazione di Marco Travaglio, il talk-show Accordi & Disaccordi. Scrive di cultura e politica su «il Fatto Quotidiano». Il festival Liquida Liquida è un festival dedicato al giornalismo e più specificamente alla letteratura giornalistica. Si tiene a Codrongianos, in provincia di Sassari, nello spazio adiacente alla bellissima Basilica di Saccargia. L’edizione 2023 si terrà dal 27 al 30 luglio. Il festival Liquida è realizzato dal Comune di Codrongianos con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e della Fondazione di Sardegna, in collaborazione con Lìberos. Sponsor Sunservice.