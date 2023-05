La Nobento inaugura un nuovo stabilimento ad Olmedo

Lo stabile di Olmedo ospita circa 50 ragazzi all’interno dei 2000 mq, mentre i 3500mq esterni facilitano la movimentazione delle merci da e verso lo stabilimento di San Marco. All’interno del caseggiato è stato dislocato il reparto dedicato ai prodotti in alluminio – dalle persiane ai battenti – con l’intenzione di aumentarne la specificità curando nel dettaglio l’intero ciclo produttivo. Ma il progetto Nobento SPA, che continua ad ampliarsi con il nuovo caseggiato, punta ad offrire non solo un lavoro ma un progetto di vita ai propri ragazzi e ragazze, con nursery, sport e cultura, sul quale l’amministratore Alessandrini punta a 360 gradi e che proseguirà il suo sviluppo nel breve periodo. In tempi record a dicembre scorso a San Marco (Alghero) è stata inaugurata la vetreria più grande d’Italia all’interno della quale si producono vetri per finestre, e ora il cronoprogramma quinquennale riparte con la progettazione e lo sviluppo delle altre aree della Cittadella. Ancora una volta Nobento dimostra com’è possibile fare impresa anche in un territorio dove si diceva fossero più i problemi che soluzioni. È stata in grado di creare un'azienda di livello nazionale con determinazione, impegno e una grande squadra e mantenendo le promesse con il territorio che la ospita.

Questa mattina l’Amministratore Unico di Nobento SPA Andrea Alessandrini ha inaugurato il nuovo stabilimento che farà parte della Cittadella del Serramento annunciata nel 2021 all’interno del piano di sviluppo quinquennale. Al taglio del nastro hanno partecipato: il Sindaco di Olmedo Toni Faedda con la giunta ed il consiglio comunale, il Sindaco di Alghero Mario Conoci, le autorità locali e i collaboratori Nobento. “Questa nuova realtà che fa parte della grande famiglia Nobento è il compimento del cronoprogramma che ci siamo dati nel giugno 2021 e che permette di proseguire lo sviluppo della Cittadella del Serramento, unica in Italia - spiega Andrea Alessandrini prima del taglio del nastro – Siamo un’azienda solida, che ha scelto di portare avanti un progetto con i propri collaboratori che oggi, con gli ultimi assunti, sono diventati 360”.