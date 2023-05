La via del mare di viale Colombo a Quartu e Officina Mush - prima street art week con festa dell'arte

“Il nostro progetto nasce con l'obiettivo di offrire ai giovani una preziosa opportunità di socializzazione dopo gli anni traumatici della pandemia globale, attraverso un'esperienza artistica che possa unire, ispirare e divertire”, spiega Luca Stocchino, presidente del Ccn “La via del mare”, “a tal fine, abbiamo organizzato un evento di esibizione musicale in cui gli studenti avranno la possibilità di partecipare attivamente, mostrando il loro talento e la loro passione per la musica”. Sono chiamate a partecipare tutte le scuole e gli artisti. Per le candidature e ulteriori dettagli: info@officinamush.com e ccnlaviadelmare@gmail.com. L’evento è patrocinato dal Comune di Quartu Sant’Elena.

Il Centro commerciale naturale “La via del mare” di viale Colombo e Officina Mush di via Bonaria (progetto creativo con un laboratorio, uno store e un e-commerce) organizzano a Quartu Sant’Elena la prima street art week che si terrà giovedì 18 maggio, venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 tra viale Colombo e via Bonaria. I primi due giorni, giovedì 18 e venerdì 19 maggio, sono dedicati interamente alla street art week, mentre sabato 20 si terrà la festa dell’arte. La giornata di domenica 21 sarà dedicata alla mostra delle opere realizzate nella tre giorni. Per l’occasione hanno già aderito oltre 4mila studenti degli istituti di Quartu Liceo Scientifico e Artistico “G. Brotzu” e Liceo Classico, Linguistico e Scienze Umane “B. R. Motzo” insieme al Liceo Scientifico “Pitagora” di Selargius.