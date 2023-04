Cagliari: Musica e poesia in onore del Dio dell'estasi Dioniso - Appuntamento al teatro Massimo sabato alle 21





Declameranno e reciteranno i Poeti del cenacolo letterario “Scriviamo con Carmen”, Antonella Murgia, Fleanna Lai, Caterina Rivano, Antonella Marini, Pino Secci, Annamaria Sanna, Paolo Frau, Daniela Porqueddu, Erino Poli, Maria Azzurra Lai, Massimo Vincis, Cinzia Barrago, Michael Bonannini. I VADE sono un complesso musicale nato dall'incontro tra musica rock e classicità. La loro produzione artistica include, fra le altre opere, una trilogia dedicata alla vita dell’eroe omerico Achille. Fanno parte dei VADE Michele Demontis, Marco Secci, Alessandro Dettori, Andrea Pisano.





Fondato e guidato dall’autrice Carmen Salis, “Scriviamo con Carmen” è un cenacolo letterario nel quale l’apprendimento dell’arte della scrittura si basa sul rafforzamento della consapevolezza di sé. I percorsi creativi sviluppati all’interno di “Scriviamo con Carmen”, quale forma di restituzione finale, trovano sovente esito in pubblicazioni ed eventi artistici. “Musica e Poesia in onore del Dio dell’estasi” è una produzione della Casa di Prometeo, realizzato in collaborazione con Scriviamo con Carmen ed Ente Concerti Città di Iglesias. Ingresso € 10,00. Contatti e prenotazioni: assocazione@casadiprometeo.net

Il Teatro è la casa primigenia di Dioniso poiché è dai riti in suo onore che trae origine tale luogo. Analogamente, i ditirambi, i canti, le musiche selvagge a lui dedicati risuonano ininterrotti da millenni negli anfratti più profondi dell’identità europea e mediterranea. Nel richiamo a tali radici, sabato 29 aprile alle ore 21, nel Teatro Massimo di Cagliari, si terrà “Musica e Poesia in onore del dio dell’estasi” evento musicale e poetico dedicato al fanciullo dai capelli color viola. Suoneranno e canteranno i VADE, che eseguiranno il poema musicale “Dioniso, il dio che si fece uomo”.