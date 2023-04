Cronaca La nave Roberto Aringhieri della Guardia costiera omaggia Porto Rotondo per la fiera nautica di Sardegna

In occasione della seconda edizione della Fiera Nautica di Sardegna, che si svolgerà dal 21 al 25 aprile 2023 presso la Marina di Porto Rotondo, è arrivata questo pomeriggio a Porto Rotondo Nave “Roberto Aringhieri” CP421 della Guardia Costiera, comandata dal Tenente di Vascello (CP) Arturo Incerti che, con i suoi 34 metri di lunghezza, campeggia sul Molo Centrale, dove è ormeggiata. Nave “R. Aringhieri” appartiene alla nuova classe “Angeli del Mare”, dedicata proprio alla memoria del personale del Corpo che ha perso la vita nell’adempimento del proprio dovere. La nave è, infatti, dedicata alla memoria del Tenente di Vascello Roberto Aringhieri, Medaglia d’Oro al Valor di Marina, che perse la vita il 28 ottobre del 1995 mentre operava in un team ispettivo incaricato di verificare il carico trasportato da un mercantile straniero. Costruita negli stabilimenti di Messina, dai Cantieri Navali Intermarine SpA (Gruppo Immsi) di Sarzana (La Spezia), questa nave è stata realizzata con fondi europei, grazie al finanziamento sul Programma Nazionale “Fondo di Sicurezza Interna 2014-2020 – Azione specifica n. 70.2.AS2 – Nuove Frontiere per la Sicurezza Interna” per assolvere ai compiti di border surveillance e ricerca e soccorso. Una missione che tale unità navale può svolgere anche in condizioni meteomarine estreme, grazie alle sue caratteristiche all’avanguardia: eccellenza della cantieristica italiana e vanto delle capacità marinaresche del nostro Paese, si distingue per essere una delle navi del comparto SAR (Search and Rescue) più grandi al mondo, nonché la più lunga imbarcazione “autoraddrizzante” e “inaffondabile” mai costruita in Italia. La Nave “R. Aringhieri”, che con i suoi 10 uomini di equipaggio fornisce quotidianamente un fondamentale contributo per l’ambiente, per la sicurezza dei trasporti marittimi, ma soprattutto per la salvaguardia della vita umana, rappresenta il meglio della tecnologia navale odierna con propulsione e strumenti di comunicazione all’avanguardia. Con una velocità massima di oltre 31 nodi e un’autonomia – alla velocità di 28 nodi – di oltre 1.000 miglia nautiche, è dotata di un sistema avanzato di comando e controllo, che assicura maggiore autonomia, maggiori capacità CAPITANERIA DI PORTO DI OLBIA ricettive e una migliore logistica per l’equipaggio e per il ricovero di eventuali naufraghi. Varata il 28 ottobre 2021, Nave “R. Aringhieri”, nel corso dell’attività operativa effettuata fino ad oggi, è stata protagonista di numerose e importanti operazioni di soccorso, in particolare nelle acque del Canale di Sicilia e nel mar Ionio, ed ha partecipato a molteplici missioni europee ed internazionali. Nave “R. Aringhieri” rimarrà a Porto Rotondo fino a martedì 25 aprile e sarà aperta alla visite della cittadinanza dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 15.30 alle 18.30 di ogni giorno. Nel corso di tali visite, il Comandante Incerti ed il suo Equipaggio illustreranno le varie attività che vengono svolte a bordo quotidianamente al servizio della popolazione, fornendo un fondamentale contributo per l’ambiente, per la sicurezza dei trasporti marittimi, e soprattutto per la salvaguardia della vita umana in mare.