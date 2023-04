Accademia Olearia: Nuovi importanti riconoscimenti dalla Spagna agli ESAO Awards

Gli EVOO spagnoli sono anche classificati in una classificazione specifica basata sulla comunità autonoma. Guida Ufficiale della Scuola Superiore dell'Olio di Oliva Inoltre, la Scuola ha fatto coincidere la delibera dei Premi con il lancio di una nuova versione della Guida ESAO, più interattiva e completa, dove compariranno i vincitori e i finalisti non solo dei Premi ESAO, ma anche del Mario Solinas (Consiglio Oleicolo internazionale)d e Spagnolo Food Awards del Ministero dell'Agricoltura, della Pesca e dell'Alimentazione. La guida è presentata in formato online e ad accesso libero. Include filtri per la ricerca in base alle varietà, ai premi ottenuti, ai certificati e altro. L'obiettivo principale della Guida ESAO è quello di aiutare i produttori e le cooperative nella diffusione del proprio lavoro e, a sua volta, fornire al consumatore finale uno strumento gratuito e facilmente accessibile che consenta di conoscere i nuovi Oli Extra Vergine di Oliva.

La Scuola Superiore dell'Olio d'Oliva ha reso noti i risultati dei premi internazionali che organizza annualmente. Al concorso hanno partecipato più di 125 oli provenienti da undici paesi diversi, tra cooperative e produttori e imbottigliatori. All'ESAO sono soddisfatti dello sviluppo dei premi e si congratulano con tutti i vincitori. “Gli EVOO italiani presentati in questa edizione degli ESAO Awards stanno sviluppando un lavoro straordinario, scommettendo sulla massima qualità. Vi porgo le mie più sincere congratulazioni”, afferma Susana Romera, direttore tecnico dell'ESAO e responsabile degli ESAO Awards. Gli ESAO Awards celebrano quest'anno la loro settima edizione con l'obiettivo di ricercare e riconoscere i migliori EVOO internazionali. Il miglior olio d'oliva d'Italia Gli oli italiani si affidano da anni agli ESAO Awards. Questi EVOO sono realizzati da produttori che, con la loro partecipazione agli ESAO Awards, si impegnano a diffondere i loro marchi a livello internazionale. I vincitori e i finalisti per "Best Italian EVOO" agli ESAO Awards 2022/23 sono: Primo premio: "Riserva del Produttore" Sardegna DOP prodotto da Accademia Olearia SRL. Secondo premio: Gran Riserva Giuseppe Fois prodotto da Accademia Olearia SRL. Terzo premio: Olio Val di Mazara D.O.P. redatto da Bonolio S.R.L. Finalisti: - San Giuliano Cuor D'Olivo prodotto da Domenico Manca S.P.A. -Oleificio San Giuliano - San Giuliano Bosana prodotto da Domenico Manca S.P.A. -Oleificio San Giuliano Accademia Olearia SRL è la prima vincitrice del paese. Il produttore italiano iniziò la sua attività nel 1890 alla periferia di Alghero, nel nord-est della Sardegna. Attualmente hanno 230 ettari di uliveto con circa 25.000 piante di ulivo, per lo più della varietà Bosana. Classifica Paese I premi delle scuole offrono una classifica que classifica gli oli per paese. "Gli ESAO Awards non hanno visto la partecipazione di olive principalmente dalla Spagna, ma anche da altri paesi, produttori come Italia, Portogallo, Grecia, Turchia o Cina, tra gli altri", secondo gli organizzatori.