Cronaca Sfiorata la tragedia all’ingresso di Alghero: Scontro tra un furgone e tre auto: tre feriti, uno è grave

Nel tardo pomeriggio di oggi (28 marzo), all’ingresso di Alghero, nei pressi dell’ingresso di via Rio Calvia si è sfiorata la tragedia. Non si sa che cosa lo abbia causato. Forse una distrazione alla guida. Fatto sta che questa ha portato ad un incidente che ha coinvolto ben quattro mezzi: tre automobili e un furgone. Sulla strada 127 bis una fiat 500 in procinto di svoltare a sinistra in via Rio Calvia è stata tamponata violentemente da un furgone. Nell’impatto il conducente della 500 ha perso il controllo del veicolo e ha invaso la corsia opposta andando a sbattere contro una adacia Duster che sopraggiungeva ignara in quel momento. L’incidente ha causato tre feriti di cui uno grave che è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Sassari. Sul posto la polizia locale di Alghero. La strada è stata chiusa e il traffico deviato su Carrabuffas. Non è un caso isolato. Gli abitanti della zona sono insorti a più riprese nel corso degli anni anni contro quell’incrocio e la sua pericolosità di Alcuni abitanti del quartiere dicono che “si aspetta il morto prima di intervenire” e ora che si avvicina la stagione estiva il bilancio degli incidenti sarà destinato ad aumentare. Esistono delle soluzioni alternative, come il passaggio da una strada privata, ma che ad oggi è occlusa al passaggio pubblico, e che porterebbe ad una riduzione drastica degli incidenti. Alcuni invocano l’intervento comunale e l’istallazione di una rotatoria per smistare il traffico come avviene nei pressi del quartiere del Caragol. Non si sa che provvedimenti verranno adottati. Una cosa è certa: quell’incrocio è pericoloso per tutti e che bisognerà adoperarsi affinché si possano evitare ancora incidenti come quelli di questo tardo pomeriggio primaverile algherese. (p.t.)