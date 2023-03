“LA SARDEGNA E ALGHERO IN ETA’ SPAGNOLA” CONVEGNO VENERDI’ 31 MARZO ALLE 17 LO QUARTER ALGHERO





Dopo il saluto del sindaco di Alghero, Mario Conoci, l’on. Michele Pais, Presidente del Consiglio Regionale della Sardegna, illustrerà i contenuti dell’iniziativa e del significato della collana; l’on. Michele Cossa, Presidente del Comitato scientifico per la pubblicazione degli atti dei Parlamenti sardi, esporrà i risultati raggiunti nella pubblicazione degli «Acta Curiarum Regni Sardiniae». Seguiranno le relazioni: il prof. Antonello Mattone, già docente di Storia delle istituzioni politiche nell’Università di Sassari, affronterà il tema del ruolo dei Parlamenti nella storia della Sardegna moderna (XIV-XVIII secolo); il prof. Piero Sanna, già docente di Storia moderna nell’Università di Sassari, analizzerà la lotta politica sviluppatasi nel corso del Parlamento del 1624 e gli Stamenti, soffermandosi anche sui capitoli di corte della città di Alghero. Al termine della manifestazione verrà distribuito a cura del Consiglio Regionale una copia omaggio del volume.

Per iniziativa del Consiglio Regionale della Sardegna e del Comune di Alghero, col patrocinio della Fondazione Alghero, si terrà venerdì 31 marzo alle ore 17 nei locali de Lo Quarter, un convegno dal titolo “La Sardegna e Alghero in età spagnola”, in occasione della presentazione del volume Il Parlamento del viceré Giovanni Vivas (1624), a cura di Alessandra Argiolas e Antonello Mattone facente parte della collana «Acta Curiarum Regni Sardiniae», n. 15, edita dal Consiglio Regionale della Sardegna.