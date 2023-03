Ad Alghero la difesa personale della Martial Gym

Buona la presenza di atleti, quasi 50 persone, tanti gli istruttori presenti, anche da iglesias, e ospite di riguardo il responsabile per la Sardegna arti marziali Csen . La società algherese oltre a distinguersi nelle competizioni di karate , sta diventando un riferimento anche per la difesa personale, non a caso gli istruttori della Martial Gym Alghero, Franco Pirisi, Cecilia Gobbino e Maurizio Gobbino sono stati scelti per il progetto di sport e salute, di difesa personale femminile che si svolge gratuitamente nel parco Rafael Caria nei fine settimana patrocinato dal comune di Alghero.

Sabato presso la palestra del liceo scientifico si è tenuto un allenamento di difesa personale dedicato agli atleti adulti di karate, ma anche a chi non ha mai praticato arti marziali.