Alghero: Ritorna il fascino della Setmana Santa

Dal 31 marzo al via i riti che accompagnano la Setmana Santa 2023, evento in grado di affascinare sempre di più i visitatori ed i turisti che in occasione delle festività Pasquali scelgono di trascorrere e vivere le emozioni uniche che la Riviera del Corallo è in grado di trasmettere. Presentato oggi a Porta Terra il programma delle celebrazioni realizzato in collaborazione tra la Diocesi Alghero-Bosa, la Confraternita della Misericordia, l'Amministrazione Comunale e la Fondazione Alghero, che vede la partecipazione di associazioni e corali algheresi e del territorio regionale che da diversi anni ormai accompagnano le processioni insieme alla Banda Musicale A. Dalerci. Presenti il sindaco Mario Conoci con l'assessore alla Cultura Alessandro Cocco e la vicesindaco Giovanna Caria, il vicepresidente della Fondazione Alghero Pier Paolo Carta, i rappresentanti della Diocesi Alghero-Bosa, don Giampiero Piras Governatore della Confraternita della Misericordia di Alghero e il dirigente dell'Istituto Istruzione Superiore di Alghero, Mario Peretto.





Con loro gli alunni che firmano l'immagine dell'edizione 2023 della Setmana Santa con in testa il "Cristo con la Corona" di Nicolas Giovanni Marras, classe 2A. Il rito del Discendimento - il Desclavament - evento tra i più partecipati dell'intera settimana di processioni, sarà trasmesso in diretta dall'emittente Catalan Tv, sul maxischermo all'esterno della Cattedrale di Santa Maria e sul canale Youtube della Diocesi di Alghero-Bosa. Nel video: le immagini senza tempo tra le antiche vie del centro storico di Alghero, musiche tratte da "Les set paraules de Jesucrist a la creu", composta e diretta del M° Francesco Santino Scognamillo, realizzata dall'associazione musicale "Lo Frontuni" di Alghero con la collaborazione dell'orchestra d'archi Azuni di Sassari.





ITINERARIO PROCESSIONI SETTIMANA SANTA 2023 31 MARZO - Venerdì di Passione Ore 20.00 – Processione dell’Addolorata Percorso: dalla Chiesa di San Francesco, via C. Alberto, Piazza Duomo, Via Santa Barbara, Via Cavour, Via Don Deroma, Via P. Umberto, Via G. Ferret, Via Simon, Via Roma, Via C. Alberto, Chiesa di San Francesco, Rientro della Confraternita alla Chiesa della Misericordia.





2 APRILE - Domenica delle Palme Ore 10.00 - Benedizione delle Palme presso la Chiesa di San Francesco. Processione verso la Cattedrale. Percorso: via P. Umberto, Via G. Ferret, Via C. Alberto, Piazza Duomo, Cattedrale. Ore 10.30 – Cattedrale: Santa Messa celebrata dal Vescovo Padre Mauro Maria Morfino.





4 APRILE - Martedì Santo Ore 20.00 - Processione dei Misteri Percorso: dalla Chiesa di San Francesco, Via C. Alberto, Piazza Duomo, Omelia in Cattedrale, Piazza Duomo,Via Santa Barbara, Via Cavour, Via Don Deroma, Via P. Umberto, Via G. Ferret, Largo San Francesco, Via Kennedy, Via XX Settembre, Via S. Agostino, Via V. Veneto, Via V. Emanuele, Via Roma, Via C. Alberto, Chiesa di San Francesco, rientro presso la Chiesa della Misericordia.





6 APRILE - Giovedì Santo Ore 10.00 Cattedrale: Santa Messa Crismale celebrata dal Vescovo Padre Mauro Maria Morfino. Ore 18.30 Cattedrale: Messa in “Coena Domini” e rito della lavanda dei piedi celebrata dal Vescovo Padre Mauro Maria Morfino. Ore 21.00 – Processione per la visita Eucaristica Percorso: Chiesa della Misericordia, Via Misericordia, Chiesa di San Michele, Via C. Alberto, Via G. Ferret, Largo San Francesco, Via Kennedy, Via XX Settembre, Via Giovanni XXIII, Via Mons. Ciuchini, Chiesa della Mercede, Via Mons. Ciuchini, Via Giovanni XXIII, Via XX Settembre, Via Kennedy, Largo San Francesco, Via G. Ferret, Via C. Alberto, Chiesa di San Francesco, Via C. Alberto, Piazza Duomo, Cattedrale, Piazza Duomo, Via Santa Barbara, Via Cavour, Via Don Deroma, Via P. Umberto e rientro presso la Chiesa della Misericordia. Ore 22.00 Cattedrale: Adorazione Eucaristica presso l’Altare della Reposizione.





7 APRILE - Venerdì Santo Ore 08.00 Cattedrale: Ufficio delle letture e Lodi mattutine Ore 11.20 Processione della Via Crucis. Percorso: Chiesa della Misericordia, Via P. Umberto, Via G. Ferret, Via C. Alberto, Piazza Duomo, Cattedrale. Ore 11.40 Cattedrale: Innalzamento del Cristo. Ore 16.00 Cattedrale: Celebrazione Liturgica della Passione del Signore presieduta dal Vescovo PadreMauro Maria Morfino. Lettura della Passione, Adorazione della Croce, Comunione Eucaristica. Ore 20.00 Processione del Discendimento. Percorso: Chiesa della Misericordia, Via P. Umberto, Via G. Ferret, Via C. Alberto, Piazza Duomo, Cattedrale. Ore 20.30 Cattedrale: Predica del discendimento. Ore 21.30 – Processione del Venerdì Santo Percorso: Cattedrale, Via Santa Barbara, Via Cavour, via Don Deroma, Via P. Umberto, Via G. Ferret, Via Cavour, Bastioni C. Colombo, Via C. Alberto, Via G. Ferret, Largo San Francesco, Via Kennedy, Piazza Sulis, Lungomare Dante, Via Gramsci, Via Pascoli, Via Sassari, Via Carducci, Piazza della Mercede, Via Nuoro, Via S. Agostino, Via V. Veneto, Via V. Emanuele, Via Roma, Via C. Alberto, Via G. Ferret, Via P. Umberto, Chiesa della Misericordia.





8 APRILE - Sabato Santo Ore 21.00 Cattedrale – Solenne Veglia Pasquale, Liturgia della Luce, Liturgia della Parola, Liturgia Battesimale ed Eucaristica presieduta dal Vescovo Padre Mauro Maria Morfino 9 APRILE - Domenica di Pasqua Ore 9.00 Processione della Madonna Percorso: Chiesa di San Francesco, Via C. Alberto, Bastioni C. Colombo (ang. Via C. Alberto), (Incontro) Ore 09.30 Processione di Gesù Risorto Percorso: Chiesa della Misericordia, Via Misericordia, Bastioni C. Colombo (ang. Via C. Alberto) (Incontro) Ore 09.45 – Incontro di Gesù Risorto con la Madonna (Bastioni C. Colombo, Angolo Via C. Alberto) Ore 09.50 Processione Percorso: via C. Alberto, via G. Ferret, Largo San Francesco, via Kennedy, Via XX Settembre, Via LaMarmora, Via V. Emanuele, Via Roma, Via C. Alberto, Piazza Duomo, Cattedrale. Ore 10.30 – Messa Solenne presieduta dal Vescovo Padre Mauro Maria Morfino. Ore 12.00 – Rientro della processione presso la Chiesa della Misericordia. Percorso: Piazza Duomo, Via SantaBarbara, Via Don Deroma, Via P. Umberto, Chiesa della Misericordia. Ore 12.00 Cattedrale: Santa Messa





Tutto pronto per il ripetersi di un rito che ad Alghero si rinnova da oltre 500 anni. Le antiche vie della città, illuminate dai caratteristici drappi rossi, ospiteranno le suggestive processioni e le numerose celebrazioni religiose. Alghero si prepara a vivere uno dei momenti più identitari e intimi della sua tradizione, col calore della sua gente.