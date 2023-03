Ad Alghero dal 24 marzo la festa del cioccolato artigianale

Il successo di questa iniziativa, che da diversi anni viene ripetuta nei centri storici di tante città italiane, dipende dal fatto che il cioccolato artigianale avendo una breve scadenza (qualche mese) conserva in se tutta la fragranza del cacao puro, che non ha niente a che vedere con quello prodotto al livello industriale. Inoltre, è risaputo che il cioccolato naturale è ricco di flavonoidi, sostanza di grande proprietà, oltre ad essere altamente salubre, antiossidante, antidepressivo, cardio protettore, vasodilatatore della circolazione sanguigna ed acceleratore del metabolismo. Non a caso questo alimento era considerato dai fin dai Maya e dagli Incas il “Cibo degli Dei”, buono e utile alla salute. Ma la Festa del Cioccolato, per essere tale, offre anche divertimento e cultura con l’allestimento a ciclo continuo di laboratori didattici condotti da Maestri Cioccolatieri esperti del settore. Inoltre, nel corso delle mattine di venerdì e sabato è prevista la partecipazione degli alunni delle scuole elementari e medie che, già nelle passate edizioni, avevano manifestato grandissimo interesse nei confronti dell’iniziativa. Nei tre pomeriggi invece, i laboratori saranno dedicati ai bimbi dai 4 ai 10 anni che potranno partecipare gratuitamente, previa iscrizione sul sito alla pagina: Prenotazione laboratori – Feste del Cioccolato. Vi aspettiamo ad Alghero, in Via Vittorio Emanuele II, da venerdì 24 a domenica 26 Marzo, dalle 10 di mattina fino a notte, dove avrete la possibilità di gustare dell’ottimo cioccolato artigianale e di farne una buona scorta

Sulla centralissima Via Vittorio Emanuele II di Alghero, fronte ingresso dei giardini Manno, il cioccolato “vero”, perché privo di additivi e conservanti, torna a grande richiesta ad essere il vero ed unico protagonista della Città. Con il Patrocinio del Comune di Alghero, perla del Mediterraneo, i Maestri Cioccolatieri dell’Associazione “Choco Amore” andranno a colorare con i loro stand la “Festa del Cioccolato” con migliaia di squisitezze proposte in varie ricette regionali eccellenze del nostro artigianato dolciario, dal gianduiotto piemontese al particolarissimo cioccolato di Modica apprezzati in tutto il Mondo. Tra gli obiettivi prioritari della Choco Amore c’è la promozione del consumo consapevole e responsabile dei prodotti genuini indirizzata in modo particolare alle nuove generazioni.