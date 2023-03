Barracelli Alghero, corso antincendio col G.A.U.F. Nuoro

Al termine del corso è seguito un'esame finale. Grazie a questa formazione si aggiunge un'importante certificazione nell'antincendio boschivo per i Barracelli del Comune di Alghero, che dal 2000 garantiscono sul territorio comunale il servizio anche grazie a due mezzi per la lotta attiva. "Dal corso non è derivata solo della formazione, ma anche nuove sinergie da sviluppare con il G.A.U.F. del CFVA di Nuoro - dichiara il Cap. Paddeu Riccardo - in autunno quando avremo modo di svolgere delle esercitazioni dirette sul fuoco per approfondire anche la tecnica dell'uso del controfuoco come arma contro gli incendi boschivi". Il corso si è svolto presso il Comando Barracelli del Comune di Macomer, il cui Capitano, Maurizio Manchinu, ha organizzato la giornata formativa. Al corso, oltre ai colleghi del Comando di Macomer, hanno partecipato anche i Comandi di Dualchi, Lei, Sorso, Sindia e Silanus.

"Nei giorni scorsi il Comando Barracelli del Comune di Alghero ha svolto il Corso di Antincendio Boschivo con il rinomato G.A.U.F. (Gruppo di Analisi e Uso del Fuoco) di Nuoro del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, un'eccellenza tecnico-operativa a livello europeo, chiamati fino a qualche anno fa anche “mastros de fogu”. Istruttori di altissimo livello professionale, come il Commissario Superiore Francesco Frau - Responsabile del Settore dell’antincendio e protezione civile del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Nuoro e l'Assistente Capo Peluffo Livio - Responsabile del G.A.U.F. del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Nuoro: hanno trasmesso nozioni tecniche ed esperienze pratiche decennali molto apprrezzate.