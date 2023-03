Cronaca Auto in fiamme in via Giovanni XXIII - Le ultime di un fenomeno paurosamente in crescita

Ennesimo episodio incendiario nella notte algherese. Intorno alle 2, tra domenica e lunedì in via Giovanni XXIII. In fiamme due automobili regolarmente parcheggiate sul lato della carreggiata. L'incendio ha però interessato pesantemente anche la facciata del palazzo e soprattutto l'attività commerciale posta al piano terra. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di stanza in via Napoli che hanno evitato che il fuoco si propagasse ulteriormente, mettendo in sicurezza la zona. Sulle esatte cause dell'incendio sono in corso accertamenti: Anche questa mattina sul luogo dell'incendio erano presenti i carabinieri della locale compagnia di Alghero. Poche settimane fa, poche decine di metri più avanti, era esplosa una bomba carta ai danni di un fuoristrada parcheggiato.