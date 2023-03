Rifiuti: Alghero sopra il 70% di differenziata su base annuale

"Questo importante risultato è il frutto dell’impegno e della collaborazione dei tanti concittadini che pongono sempre maggiore attenzione al corretto conferimento dei rifiuti, sia attraverso il porta a porta, sia nei centri comunali di raccolta. Un contributo è arrivato anche dall'eliminazione dei cassonetti fissi in quasi tutti i punti di raccolta dell'agro - sottolinea l'assessore all'Ambiente Andrea Montis - che ci ha permesso di fare quel piccolo balzo che serviva oltre al percorso virtuoso avviato con il sistema porta a porta dal 2018 in poi. Adesso la sfida dev’essere quella di incrementare ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata - precisa Montis - e in questa direzione stiamo andando anche con la costruzione del prossimo contratto d'appalto". In seno alla giunta comunale e col contributo della competente commissione adesso si discuterà e deciderà su come utilizzare la premialità, se ridistribuirla tra i contribuenti con effetti però singolarmente irrisori o reinvestire per migliorare il servizio, mantenere il decoro, contrastare l’abbandono di rifiuti ed educare gli incivili. "A fronte del grande merito che va riconosciuto ai tanti algheresi che fanno il proprio dovere - conclude l'assessore - permangono purtroppo ancora sacche di riottosi alle regole e nei loro confronti si continuerà ad operare con severe sanzioni".

Per Alghero arriva la certificazione delle percentuali di raccolta differenziata raggiunte nell'anno 2021: Con il 71,76% la città consegue, per la prima volta, l'obbiettivo di premialità stabilito dalla Regione Sardegna e quantificato in una riduzione del 25% sui costi totali dei conferimenti in discarica, che ammontano a 548.392,22. All'Amministrazione Comunale verranno così restituiti, come da disposizioni regionali, circa 137.000 euro direttamente dal Comune di Sassari, Ente gestore della discarica di Scala Erre. “Si tratta di un risultato straordinario - dichiara il sindaco Mario Conoci - frutto di un duro e costante lavoro, per il quale ringrazio l’assessore, gli uffici comunali competenti, la compagnia barracellare, tutti i lavoratori della Ciclat, la Polizia locale e soprattutto tutti gli algheresi che con rispetto e abnegazione contribuiscono quotidianamente a rendere decorosa la città".