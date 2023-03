Microchippatura gratuita giovedì 16 marzo

La consegna consentirà di ridurre al minimo la permanenza in sede. Si fa presente inoltre che saranno accettati cani anche di altri comuni, purché ricadenti nel territorio di competenza dell'ASL di Sassari. Gli animali non dovranno avere pulci, zecche o altri parassiti. I cani aggressivi o di grossa taglia dovranno avere la museruola. L’iscrizione all’anagrafe canina, mediante l’applicazione del microchip è obbligatoria. I proprietari o i detentori, a qualsiasi titolo, residenti in Sardegna o ivi dimoranti per un periodo di tempo superiore ai 90 giorni, devono iscrivere gli animali entro il termine di 10 giorni dalla nascita o, comunque, dall’acquisizione del possesso. La mancata sottoposizione a l'inoculazione del microchip è punita con la sanzione amministrativa per la violazione dell’art.5, comma 1 della Legge Regionale n.21 del 1994. Per qualsiasi ulteriore informazione si può consultare il sito internet www.sardegnasalute.it, nella sezione approfondimenti, veterinaria pubblica, anagrafe canina.

è programmato per giovedì 16 marzo il nuovo appuntamento per la microchippatura gratuita dei cani nella città di Alghero. Per poter accedere è necessario prenotarsi inviando una mail, completa di nome, cognome e numero di cellulare del proprietario del cane, all'indirizzo s.floris@comune.alghero.ss.it o g.mariano@comune.alghero.ss.it oppure chiamando il numero 079 9978 888 o 079 9978 672 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.30. L'attività è frutto della stretta collaborazione tra l'Assessorato Politiche Ambientali del Comune di Alghero e l'ASL di Sassari, grazie alla quale un veterinario si rende disponibile in città per agevolare il rispetto dell'obbligo di legge che impone la microchippatura di tutti i cani. L'inserimento dei microchip avviene nei locali comunali dei Giardini Martin Luther King, con un primo turno che avrà inizio alle 9.20 e, se necessario, con un secondo turno con inizio alle 10.20. Si accede in ordine di arrivo e l'attività proseguirà sino a quando saranno presenti cani prenotati, senza però attendere eventuali ritardatari. Sul posto dovrà essere compilato e sottoscritto da parte dell'interessato un apposito modulo che, nel caso fosse possibile, potrà essere consegnato già compilato avendo cura di lasciare in bianco le voci "categoria", "mantello" e "pelo".