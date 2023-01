Cronaca Macabra scoperta ad Alghero: Trovato il cadavere di un uomo sulla scalinata delle grotte di nettuno

Il cadavere di un uomo, di cui non al momento non si conosce ancora l'identità, è stato ritrovato sulla scalinata della Grotta di Nettuno, ad Alghero. Macabra scoperta ad Alghero. Il cadavere di un uomo è stato ritrovato riverso nei gradini che conducono alla nota Grotta di Nettuno, nella località di Capo Caccia. A ritrovare il corpo, nel primo tratto di scale, subito dopo il cancello, è stato un dipendente incaricato di vigilare la struttura, chiusa in questi giorni a causa di alcuni interventi di manutenzione. Il tratto interessato dal ritrovamento sarebbe quello che conduce alla famosa Escala del Cabirol, che conduce poi alle formazioni carsiche. Le condizioni del cadavere Secondo quanto diffuso da alcune fonti media, l’uomo avrebbe il volto sfigurato, forse dall’azione della fauna selvatica che popola quella zona della falesia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Alghero. L'ipotesi più accreditata è che il cadavere si trovasse sulla gradinata da meno di 24 ore, perché il personale della Grotta di Nettuno non aveva individuato il corpo nel corso dell'ultimo sopralluogo.