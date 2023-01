Aggiornamento sui lavori della III e V commissione

Per tutta una serie di motivazioni, comprese anche quelle di non aver avuto dagli uffici competenti i documenti nei tempi dovuti, si è dovuto aggiornare la commissione congiunta e l'audizione dei rappresentanti delle banchine Millelire e del comitato Cigarellu, che rappresenta i pescatori che lavorano nelle zone interdette a Porto Conte.





Ci auguriamo che sin dalla prossima riunione, si possa chiarire il tutto e quindi trovare un punto d'incontro con i pescatori. Ad oggi appaiono evidenti le posizioni contrastanti del Parco e dei Pescatori. Siamo ancora lontani da una soluzione unitaria ma almeno, da parte nostra, c'è la volontà per trovare sintonia e condivisione. Una cosa è chiara: Il Disciplinare dell'Area Marina Protetta non potrà avere la nostra approvazione senza la condivisione dei pescatori algheresi.

Stamattina i lavori delle due commissioni congiunte: la III e la V commissione. Sono stati un'occasione persa di confronto con le marinerie algheresi, con i comitati che le rappresentano e con i vertici del Parco. Oggi, anche per le responsabilità diffuse di tutti i partecipanti, non si sono riuscite a capire le posizioni in campo, le proposte e le possibili mediazioni che, come assemblea del Parco, dovremo produrre per approvare nelle prossime settimane il "Disciplinare di regole e di norme da utilizzare nell'area marina protetta" per il 2023.