Tragedia ad Alghero: Un dipendente dell’ecocentro spara a due colleghi e si toglie la vita

Un dipendente ha sparato alcuni colpi di pistola verso due colleghi ferendoli alle gambe. Subito dopo si è tolto la vita. Zona artigianale di Alghero c’è stata una drammatica sparatoria. Un dipendente ha sparato con una pistola a due suoi collegi ferendoli alle gambe.





Entrambi sono stati trasportati in ospedale ma non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso. Ignote le cause del gesto estremo. Le prime indagini sono già in corso

Prima mattina di sangue ad Alghero quella di oggi, 30 dicembre. All’alba nei pressi dell’ecocentro di Ungias Galantè nella zona artigianale della città è accaduto un evento inspiegabile.