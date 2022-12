Comitato Punta Giglio Libera: Cosa abbiamo perso?

La biodiversità del luogo avrebbe dovuto invece essere tutelata con la massima coerenza rispettando i livelli di protezione ordinariamente auspicati (o prescritti), evitando che su di una Zona di Protezione Speciale si accrescesse la pressione antropica, attirata dall'inopportuna offerta di beni e servizi che dovrebbero trovare altrove la loro ordinaria collocazione. L'impegno di chi, come noi, semplici cittadini, si è mobilitato in questa impari lotta contro questo sciagurato intervento, che ha evidentemente goduto del sostegno e della complicità, diretta e indiretta, di una rete trasversale di politici e amministrazioni locali e non, continua nelle forme consentite dall'ordinamento democratico. Speriamo di riuscire in qualche modo con la nostra iniziativa a contenere il danno e, col tempo, a risvegliare le coscienze e a impegnare tutte le energie per ridare anima e vita al Parco di Porto Conte.

Perdere una causa in tribunale fa comunque meno male che perdere ancora terreno nella difesa del delicato equilibrio ambientale di un sito della rete europea Natura 2000, riconosciuto meritevole di tutela integrale, com’è il promontorio di Punta Giglio. Il disagio che proviamo in questo momento è senz'altro inferiore a quello che ha già dovuto patire in tutto questo periodo la comunità locale nel vedere un Bene Comune di particolare valore naturalistico, non solo non rispettato nella sua biodiversità ma sensibilmente manomesso per soddisfare gli interessi di un imprenditore impegnato a moltiplicare, a proprio uso, la pressione di consumatori inconsapevoli dei “danni collaterali” provocati alla fauna e al contesto ambientale.