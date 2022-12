PUC TRASPARENZA E CONDIVISIONE - QUESTI I PRINCIPI CHE L’AMMINISTRAZIONE STA SEGUENDO SULLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA

“Siamo molto soddisfatti della grande partecipazione attiva delle varie realtà organizzate della nostra comunità - commenta l’assessore Emiliano Piras - a dimostrazione del fatto che, nonostante la legge non preveda momenti di partecipazione nella fase del progetto preliminare, la scelta di coinvolgere da subito il tessuto economico-sociale sia un fatto positivo, proprio perché lo strumento di pianificazione generale appartiene all’intera città”. Nel mentre continuano i confronti e gli incontri e l’amministrazione ha deciso, anche su richiesta dei soggetti coinvolti, di prorogare a mercoledì 7 dicembre il termine di presentazione delle “osservazioni” che devono essere inviate all’indirizzo: protocollo@comune.alghero.ss.it con oggetto “osservazioni su preliminare del P.U.C.” Nel frattempo, per dare la possibilità a tutti di consultare gli elaborati e la relazione, la documentazione è stata caricata sul portale Urbanistica del sito del Comune di Alghero.

Si sono concluse le commissioni per audizione dei comitati di borgata e quartiere, delle associazioni di categoria, degli ordini professionali , dei consorzi e degli enti relative al progetto preliminare del P.U.C. Una settimana intensa di lavoro della commissione urbanistica presieduta dalla Consigliera Tatiana Argiolas, che, con il supporto dei tecnici dell’ufficio del Piano del Comune e dell’Assessore Piras, sono servite a fornire chiarimenti e dare spiegazioni ai vari portatori di interesse su questa fase del processo di pianificazione. Il sindaco Mario Conoci sottolinea - “ la pianificazione urbanistica deve avere una decisa accelerazione, il PUC in primis è ormai essenziale per ogni tipo di intervento, anche pubblico, e non possiamo permetterci di non definirlo dando una prospettiva di sviluppo organica e condivisa. Il Consiglio Comunale sono sicuro sarà interprete di questa esigenza ormai non più differibile.”