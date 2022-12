Commissione sanità: Atto aziendale ASL, Alghero come protagonista

“Il nostro ruolo deve essere da protagonisti e non da comparse - ha dichiarato questa mattina il Presidente della Commissione Sanità Christian Mulas - dobbiamo difendere il diritto alle cure e soprattutto garantire un servizio sanitario efficiente e funzionale, non possiamo più accettare - conclude Mulas - che la sanità algherese e soprattutto il diritto alle cure degli algheresi, passi in secondo piano.”.

Si è riunita ieri mattina la Commissione Consiliare della Sanità. All’ordine del giorno la discussione relativa alla bozza dell’Atto Aziendale ASL, necessario per delineare la programmazione e l’organizzazione dei distretti e dei presidi del territorio di Alghero. La commissione ha dunque delineato una serie di proposte di modifica della bozza, con il fine di incrementare i servizi sanitari per i cittadini. Inoltre, su proposta del Presidente Mulas, la Commissione ha richiesto la presenza, per un prossimo appuntamento in commissione, del Direttore Generale Aou, del Direttore Generale ASL insieme al Presidente del Consiglio Regionale Michele Pais e all’On. Marco Tedde.