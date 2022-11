Cronaca Bruttissimo incidente in via Aldo Moro - Grave un motociclista

Bruttissimo incidente tra una moto e un furgone oggi sabato 26 novembre, in via Aldo Moro ad Alghero, in prossimità della svolta con via Asfodelo. Coinvolte una moto e un furgone. Ad avere la peggio il giovane alla guida della moto, trasportato in ambulanza in ospedale. Le sue condizioni sarebbero gravi. Sul posto polizia municipale e vigili del fuoco di Alghero.