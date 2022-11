PANIFICAZIONE REGIONALE - CONFERENZA ALL'UTE ALGHERO

Di seguito il programma della conferenza · Perché la DOP COCCOI? Gianfranco Porta Opportunità e identità Presidente Comitato Promotore · I cereali e il GRANO DURO Marco Dettori - AGRIS della Sardegna · Gli SFARINATI e la panificazione della Gerardo Piras - LAORE della pasta dura in filiera corta · Il LIEVITO MADRE nella storia e ANTONIO FARRIS Nella quotidianità della panificazione Presidente Accademia Sarda Lievito Madre

Martedì 22 Novembre, nella sede di via Sassari 179, alle ore 16.30 , si parlerà di panificazione regionale. Un tema interessante e che rimanda ad una delle più antiche tradizioni, la preparazione del pane. A proporre alla platea l’interessante argomento saranno il Comitato Promotore del Pane Coccoi Dop e l’Accademia Sarda del Lievito Madre. Fin dalla loro costituzione i due organismi hanno sempre avuto lo scopo di animare, formare e informare tutto ilsettore della panificazione regionale. Secondo le due realtà “ E’ di vitale importanza per addetti e non conoscere nel dettaglio le materie prime, le tecniche di lavorazione, la fermentazione, la storia”. Lo scopo dell’incontro è quello di promuovere e conoscere il percorso del Pane Dop Coccoi e altri pani tipici, ottenuti attraverso l’impiego del lievito madre.