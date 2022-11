A Maristella in arrivo laboratori e mercatino natalizi





L’input parte dal Comitato di Borgata, da poco rinnovatosi a seguito di regolari elezioni, che con l’assegnazione dei settori da parte del Presidente ha portato la signora Sorbara Caterina ad essere incaricata proprio del Settore Giovanile e dell’organizzazione di attività ed eventi che coinvolgano tale fascia di età. La locale Associazione EduEcoAgroMaris ha accolto prontamente l’invito che vede il coinvolgimento del gruppo di volontari, dei bambini e dei genitori nell’organizzazione delle attività e dei lavori.





Pertanto con la collaborazione di tutti, come già, peraltro avvenuto in occasioni pre pandemia, ci si prefigge l’ambizioso obiettivo finale di cercare di creare quei momenti di socialità e condivisione, che soprattutto a causa della mancanza di svariati servizi, sono quasi diventati un miraggio per la borgata di Maristella, unica borgata urbanizzata interamente circondata dal Parco Regionale di Porto Conte.

Procedono alacremente le attività relative al 1° Laboratori e Mercatino natalizi della borgata di Maristella. Associazione EduEcoAgroMaris e Comitato di Borgata, dopo due anni difficili a causa della situazione pandemica che li ha relegati ad operare, quasi esclusivamente, con attività non in presenza, ora ci provano a far ripartire le attività sociali, partendo proprio da quella fascia di età che forse più di tutti ha risentito della mancanza di socialità.