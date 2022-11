Cronaca Asta sospesa in tempi record per il locale dove risiede la Misericordia di Alghero

Il commissario straordinario della provincia firma, in autotutela, la sospensione di un'asta che aveva indetto lui stesso per "approfondimenti di carattere tecnico " Ci sono due riflessioni che dobbiamo porci: Il commissario straordinario (nominato dalla regione) conosceva, perché ha firmato insieme al segretario generale, tutto l'elenco (compreso lo stabile della Misericordia) e da algherese sa bene quanto per i suoi concittadini algheresi quanto sia importante la Misericordia di Alghero e il luogo dove risiede ora, dunque era consapevole di ciò che si apprestava a sottoscrivere; Oppure, e ciò sarebbe più grave, ha firmato un atto, senza sapere cosa stava firmando e senza sapere che nell'elenco c'era un bene di straordinaria importanza e utilità sociale per il comune di Alghero. In entrambi in casi questa situazione ci porta a fare diverse considerazioni di carattere politico perché siamo di fronte o eravamo di fronte ad una scelta politica. Come Partito Democratico e come gruppo consiliare continueremo a monitorare con attenzione la situazione e a questo punto anche su altre scelte del commissario straordinario dei riformatori.