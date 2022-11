Prima sconfitta per l'Alghero - Persa un'occasione di allungo in classifica ad Ittiri

TABELLINI ITTIRI SPRINT – ALGHERO 2-1 ITTIRI SPRINT: Manca, Manconi, Cossu, Pirino, Piras, Porcheddu (25’ st Simula), Fresi, Perino, Cuccu, Ventura. In panchina: Zurru, Puggioni, Scanu, Adamo, Sanna, Baldino, Silvetti. Allenatore: Fabio Cossu ALGHERO: Sechi, P. Pinna, Marco Tedde, Mereu, R. Correddu, Urgias, Guerriero (39’ st Riu), Mula (43’ st Libi), G. Pinna (25’ st Martinez), Puddu (19’ st Livesi), Serra (43’ st Marras). In panchina: Marrosu, Caria, China, Casiddu. Allenatore: Gianni Piras RETI: 25’ pt Cuccu, 43’ pt Puddu; 35’ st Fresi (r)

Sul campo dell’Ittiri Sprint arriva la prima sconfitta stagionale per l’Alghero. 2-1 il risultato in favore dei padroni di casa che fa scivolare la formazione giallorossa al quarto posto in classifica. Partita in salita per l'Alghero che al 25' va sotto: l’lttiri Sprint passa con un gol di testa di Cuccu. I padroni di casa sfiorano il raddoppio più volte ma al 43' è Puddu ad insaccare di testa su un ottimo cross di Marco Tedde. L’ultima occasione del primo tempo è giallorossa, sempre sull’asse Tedde-Puddu. I giallorossi iniziano con il piglio giusto la ripresa ma non riescono ad affondare il colpo. Quando la partita sembra incanalarsi sul risultato di parità, a dieci minuti dalla fine Fresi si guadagna e trasforma il rigore del definitivo 2-1. In classifica l’Alghero scivola al quarto posto con 13 punti, a -5 dalla capolista Campanedda che sarà proprio la prossima avversaria sabato prossimo a Maria Pia.