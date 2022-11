Alghero, sapori d'autunno: rassegna enogastronomica dedicata a vini e ricette autunnali

«La rassegna enogastronomica Sapori d’Autunno è un’iniziativa che vuole invitare le persone ad assaggiare delle pietanze tipiche della stagione, abbinandole a dei nostri vini: un modo per valorizzare l’autunno, con le sue primizie, e allo stesso tempo far conoscere i vini del territorio di Alghero», sottolineano dalla Cantina Santa Maria La Palma, promotrice dell’iniziativa. La prima serata “Zucca e Castagne” è prevista per venerdì 4 novembre: l’ospite speciale Golosone Gourmet proporrà due assaggi differenti: risotto di zucca e vellutata di castagne e lonza, abbinati rispettivamente ad Akènta spumante e Cagnulari. La location di Sapori d’Autunno sarà l’enoteca La Cantina, in via XXIV Maggio n.6 ad Alghero. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 0796010139 e visitare i canali social della Cantina Santa Maria La Palma e La Cantina Alghero.

L’enoteca La Cantina presenta la rassegna gastronomica Sapori d’Autunno, pensata per degustare vini e piatti tipici dedicati all'autunno e ai suoi sapori. Sapori d’Autunno si svolgerà in quattro serate, due nel mese di novembre (4 e 10) e due nel mese di dicembre (9 e 16); ogni serata vedrà la partecipazione di un diverso cuoco o ristoratore, pronto a proporre degli assaggi da abbinare a un vino della Cantina Santa Maria La Palma.