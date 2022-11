DI NOLFO: CHI DIRIGE L'UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI ALGHERO?!

Il portavoce non può svolgere attività all'interno dell'ufficio stampa quando non è iscritto all'albo dei giornalisti. In caso contrario sarebbe un palese esercizio abusivo di professione. E ovviamente mai vorrei che il Comune di Alghero balzasse agli onori della cronaca per questioni così poco edificanti. Dunque, in fin dei conti, chi dirige l'ufficio stampa del comune di Alghero? Chi è ad oggi l'addetto stampa del Comune di Alghero? Chi è a firmarsi come ufficio stampa del Comune di Alghero e a convocare conferenze stampa su temi a dir poco importanti?

Nell'ultimo periodo nell'ufficio stampa del Comune di Alghero accadono cose strane. Indirizzi mail che cambiano dicitura e addirittura "proprietario" ma soprattutto mail non firmate. Come l'ultima, datata ieri 27 ottobre 2022 e ricevuta ufficialmente alle ore 13:10 in cui si invitano tutti i consiglieri comunali alla conferenza stampa su un tema a dir poco serio e importante: il garante dei detenuti. Il mittente in calce si firma con un impersonale "l'ufficio stampa". Come è possibile? Chi dirige l'ufficio stampa del Comune di Alghero? La normativa a riguardo non lascia spazio ad interpretazioni: l'addetto stampa nei comuni, come in ogni altra pubblica amministrazione, deve essere un giornalista regolarmente iscritto all'ordine, all'albo dei giornalisti. La normativa è chiara anche sulle differenze tra il ruolo di portavoce e addetto stampa.