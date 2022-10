Al liceo classico di Alghero ritornano gli incontri serali di latino e greco

Gli incontri avranno cadenza settimanale per una durata di un’ora e mezza e si terranno presso la sede del liceo. Per iscriversi ad uno dei corsi o per richiedere ulteriori informazioni si potrà scrivere all’indirizzo mail: iscrizionigrecolatinoaho@gmail.com. La domanda di iscrizione dovrà essere presentata sul modulo scaricabile dal sito www.liceoalghero.edu.it entro il 31 ottobre 2022. Sarà richiesta una quota di iscrizione.

Visto il riscontro positivo dell’esperienza dello scorso anno scolastico, il liceo classico Manno di Alghero riprenderà da novembre i corsi serali di greco e latino per avvicinare una più ampia utenza alla conoscenza delle lingue e delle culture classiche.