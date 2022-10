Alghero: Protesta pacifica dei pescatori e delle partite IVA a Tramariglio

La manifestazione verte sulla stanchezza di aspettare le promesse, che a oggi non sono state mantenute, da parte dell'assessora all'agricoltura regionale e si parla di promesse fatte nel mese di giugno. I pescatori e le partite Iva vogliono risposte concrete e immediate, non elemosina pubblica. Vogliono lavorare per il Parco, con progetti attinenti e messi in piedi dall'Ente Parco; anche perché i soldi ci sono, basta solo avere la volontà di fare.





Come Partito Democratico siamo disponibili a dare il nostro contributo. Ora ascoltiamo i pescatori e insieme a loro troviamo una situazione. Chiudersi non serve a nessuno.

Oggi, davanti alla sede del Parco di Porto Conte a Tramariglio, c'è stata una manifestazione pacifica dei pescatori e delle partite Iva regolarmente iscritte che lavorano all'interno del parco.