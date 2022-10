Alghero Bike school prima classificata a Pattada nella gara su Strada

Inoltre domenica si è tenuta la Crosscountry di Montevecchio, ultima prova circuito DAMA, dove si sono classificati, per Allievi del primo anno, al 4° posto Mattia Solferino, e Gabriele Carboni 5° posto negli Allievi secondo anno, un po di sfortuna per Gabriele Langella che ha dovuto sospendere la sua gara per un problema meccanico.

Grande prestazione dei Piccoli bikers dell’ Alghero Bike. Sabato scorso a Pattada, per il 6° Memorial Francesco Tola, i giovani ciclisti hanno conquistato il primo posto sul podio seguiti da SC Pattada 2° posto, Terranova Fancello Cicli di Olbia 3°, Pedale Siniscolese e Ajo Ergen Team di Sassari 4° e 5° posto.