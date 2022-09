Giornate Europee del Patrimonio ad Alghero

Durante il fine settimana del 24 e 25 settembre 2022, i musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura ospiteranno diverse attività e, nella giornata di sabato 24 settembre, è prevista un’apertura serale con il biglietto d’ingresso al costo simbolico di 1 euro, per conoscere e condividere luoghi ed eventi da non perdere. In allegato il calendario di attività in programma ad Alghero. Si tratta di una conferenza al Museo Archeologico e visite guidate tematiche al MUSA | Museo Archeologico e MACOR | Museo del Corallo a cura della Coop. MOSAICO. Sabato 25 ci sarà l'apertura straordinaria fino alle 23.

Accessibilità, condivisione e gestione di un immenso patrimonio culturale per costruire un futuro più sostenibile. Nuove strategie e una maggiore tutela ambientale per declinare scelte mirate in campo sociale ed economico per le nuove generazioni. Tornano nei musei e nei luoghi della cultura le Giornate Europee del Patrimonio 2022, con il titolo “Patrimonio culturale sostenibile: un’eredità per il futuro” adottato dal Consiglio d’Europa e dai Paesi aderenti alla manifestazione.