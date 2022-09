Ritorna la gara non competitiva nell'ambito dell'Alghero Half Marathon

Anche se amare la corsa non significa essere competitivi, e l’idea di una gara potrebbe diventare motivo di stress, è sempre più frequente optare per la soluzione della corsa non competitiva che potrebbe rappresentare la risposta giusta per non rinunciare al sogno di arrivare al traguardo. Domenica 2 ottobre all’Alghero Half Marathon e Diecimila ci sarà con il ritorno della gara non competitiva. L’ultima volta si disputò nel 2019 mentre l’anno scorso, per ragioni legate alle disposizioni della Fidal e del Ministero della salute in materia Covid, la gara fu riservata ai soli tesserati.





Nelle edizione del 2017, 2018 e 2019 ha fatto registrare tra le 250 e le 300 presenze facendo così raggiungere il numero totale dell’intera manifestazione intorno al migliaio di presenti. Ma cosa significa gara non competitiva? Si tratta di gare podistiche su strada, ma anche su pista, non riconosciute dalla Fidal alle quali partecipano, principalmente, podisti non tesserati e privi di certificato medico sportivo. In altre parole, chiunque potrebbe iscriversi e competere in quella che viene simpaticamente denominata “tapasciata”. Tra gli aspetti più belli di questo tipo di corse c’è soprattutto quello di poter respirare il vero clima che accompagna coloro che partecipano alla gara competitiva, sia essa una 10km o una mezza maratona. L’attesa che inizia dalla sveglia nel giorno della gara, la colazione, l’indossare la maglietta ufficiale della manifestazione con il pettorale fino ad arrivare alla partenza, fianco a fianco e gomito a gomito, in attesa dello sparo dello starter. E poi la gara che ognuno può disputare al suo passo scegliendo quello preferito. Corsa, camminata veloce, marcia, misto corsa e camminata a seconda della propria condizione atletica.





Il vantaggio è quello di misurarsi contro se stessi, come se fosse un allenamento, correndo però insieme a tanti altri partecipanti. Il percorso della non competitiva sarà lo stesso dei Diecimila. Partenza dal lungomare Valencia fino ad arrivare allo scalo Tarantiello dove la corsa proseguirà sulla passeggiata Busquets, via Lido e viale I Maggio fino all’hotel Oasis per poi tornare indietro con ritorno previsto su via Giovanni XXIII, via De Gasperi e via della Resistenza. La quota d’iscrizione, da poter sottoscrivere fino alla domenica della gara, è di 12€. Nel frattempo sono state ufficializzate le presenze di Claudia Pinna, neo primatista italiana SF45 dei 1500 e 5000 metri, che correrà i 10km.





Nella stessa distanza ci sarà Nicol Albina Cavallera della Asd Atp Torino e Veronica Pala della Ichnos Sassari. Presente anche Alice Capone della Triathlon Team Sassari vincitrice della scorsa edizione sui 21km. In campo maschile a contrastare il pluridecorato Giorgio Calcaterra ci saranno il vincitore del 2021 Oualid Abdelkader che nell’ultimo mese ha vinto a Villanova e alla mezza di Oristano, l’ucraino Alexander Choban fresco vincitore della mezza di Caprera e Marco Mazzon anch’egli della Asd Atp Torino. Nei Diecimila occhi puntati su Francesco Mei, vincitore dodici mesi fa dei 10km e l’atleta di San Gavino Monreale Federico Ortu. Stabiliti anche i pacer. Per 1h30’ Mario Antonio De Vita (Atl. Buddusò), Marco Passerò (Podistica Sassari) e Gabriele Mureddu (Atletica Porto Torres). 1h40’ Salvatore Morittu (Alguerunners), Antonella Nelly Porcu (Gruppo sportivo Bancari Romani) e Paolo Usai (Podistica Sassari). 1h50’ Vincenza Monti (Sos Iddanonesos), Lorenzo Sanna (Atletica Porto Torres) e Norma Pasi dell’Alghero Marathon. Angelo Cadoni (Ittiri Cannedos) accompagnerà chi vorrà portare a termine la mezza maratona entro le due ore.

Ci sono corse podistiche che si fanno apprezzare per il tracciato veloce. Altre richiamano pubblico per grandi nomi in gara ed altre ancora si fanno amare per il fascino del percorso. Maratone, mezze maratone o anche soli 10km. La fatica di preparali e l’impegno di correrli sommati al fascino di concluderli. Correre è un privilegio per tutti e non solo per coloro che sono tesserati con una società sportiva di atletica leggera affiliata alla Fidal.