Cronaca FdI Alghero: nessuna fuga ma chiarezza; Ballarini perdita ininfluente, ha fatto poco per il partito

Quel pochissimo che era rimasto del soppresso circolo tricolore ha ufficializzato l'ingresso nel partito di Silvio Berlusconi. Finalmente Ballarini, Salis, Bigi e Simula compiono il primo vero gesto di chiarezza e annunciano l'abbandono della comunità e dei valori della destra. La scelta fa definitiva chiarezza su quale sia la loro reale appartenenza. Per questa chiarezza il partito, a nome dei suoi veri iscritti e dei suoi militanti li ringrazia. D'ora in poi i loro interventi pubblici non potranno più essere strumentalmente ricondotti a Fratelli d'Italia, cui in effetti non erano più neppure tesserati da tempo. Questo eviterà, al di là di ogni dubbio, di generare confusione nell'opinione pubblica e produrre imbarazzo nella comunità politica che fin qui li aveva ospitati e che si era trovata costretta perfino a diffidarli dall'utilizzo del nome e del simbolo del partito. Non registriamo invece nessuna fuga in massa da Fratelli d’Italia che non solo mantiene i suoi iscritti, ma registra anche un aumento di ingressi e simpatizzanti, sia ad Alghero che nel resto del territorio. La perdita di Ballarini e compagni non impensierisce anche considerato lo scarso contributo dato alla crescita del partito in questi anni. Un ringraziamento va invece all'On. Marco Tedde, che siamo certi sia stato determinante nello spingere alla chiarezza i nuovi forzisti. Siamo certi che l'ufficiale adesione al partito di Berlusconi ricompenserà le loro reali capacità. Oltre ogni polemica, questo passaggio tanto atteso in questi anni e finalmente perfezionato in questa campagna elettorale, servirà a fare chiarezza anche con tutti quei militanti e simpatizzanti il cui cuore continua lealmente e con passione a ispirarsi ai valori di Fratelli d’Italia e della sua presidente Giorgia Meloni, consentendo loro di poter valutare quale strada seguire. Noi continuiamo a percorrere l’unica strada che conosciamo, quella della coerenza, della lealtà e dell’attaccamento ai nostri valori conservatori e liberali, che oggi ispirano il Partito Conservatore europeo di cui la nostra leader Giorgia Meloni è presidente. La nostra strada continua dritta anche in questo ultimo scorcio di campagna elettorale nella quale stiamo chiedendo ai cittadini di votare Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni e la coalizione di Centro Destra per risollevare l’Italia. Fratelli d’Italia Alghero Il Direttivo