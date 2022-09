Alghero: Si aggiorna la toponomastica - Finalmente anche negli agri di Mamuntanas e Ungias Galantè

E poi la zona di Mamuntanas e Ungias Galantè, con le denominazioni delle strade vicinali. Corretti gli errori “storici” della della via Joan Palomba ( in luogo di Giuseppe Palomba) e via Eivissa ( al posto di Elvissa). “Un lavoro che continua in diverse fasi – afferma l’Assessore alla Viabilità – e che sta progressivamente adempiendo alle deliberazioni della Commissione Toponomastica. Le operazioni stanno proseguendo, in attuazione del programma che vuole andare incontro ai residenti, soprattutto dell’agro, che hanno spesso lamentato i disagi causati dalla mancata denominazione delle strade”.

Un riordino generale della toponomastica in città e in alcune zone dell’agro è stato concluso in questi giorni su coordinamento dell’Assessore Emiliano Piras. Correzioni, nuove intitolazioni e modifiche, sono le principali attività che hanno caratterizzato questa fase nella quale, soprattutto, è stato necessario modificare alcune intestazioni sbagliate. Installati inoltre i cartelli nei giardini dedicati a Norma Cossetto a Fertilia ed a Emanuela Loi, area fronte Ospedale Civile.