Presentata ad Alghero la lista “Noi Moderati”

In apertura un ricordo di Giorgio Oppi da parte di tutti: dal coordinatore regionale di Sardegna al Centro Antonello Peru, ad Antonello Usai, dal capogruppo in regione di Udc-Sardegna al Centro Gianfilippo Sechi, all’assessore regionale Andrea Biancareddu, dal Presidente del Consiglio comunale di Alghero Raffaele Salvatore ai due capolista alla Camera e al Senato Stefano Tunis e Salvatore Deriu.





“Lui è stato uno degli ispiratori di questo progetto al quale credeva tantissimo e noi ora dobbiamo portarlo avanti, in un momento cruciale come quello attuale delle elezioni politiche ma soprattutto anche in futuro in Regione.” La lista Noi Moderati ha due grandi obiettivi: il primo è mandare in Parlamento i candidati, scelti qui in Sardegna per le loro competenze e per il loro radicamento nel territorio.





E uno dei primi atti sarà la riforma di una legge elettorale che oggi espropria i cittadini del diritto di scegliere i propri rappresentanti. Il secondo parte invece il giorno dopo le elezioni e punta a rafforzare ancora di più quel grande centro che sarà un riferimento essenziale sia a livello nazionale che regionale. Vogliamo dare una casa anche a tutti quei sindaci e amministratori che ogni giorno vivono in prima linea le esigenze dei cittadini e rendere finalmente protagonisti i territori della loro autonomia.

Moderati ma anche rivoluzionari, pronti per una campagna elettorale da affrontare con la forza delle proprie idee e della propria gente, con candidati scelti nel territorio e non catapultati dalle segreterie nazionali. Così la Lista “Noi Moderati” si è presentata ieri ad Alghero.