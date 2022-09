Domenico Manca di Alghero (Olio San Giuliano) tra i fondatori di Unione Italiana delle Famiglie Olearie

Oltre a questo comun denominatore, i fondatori di UNIFOL approvano l’incondizionata attenzione all’alta qualità e trasparenza, un codice etico rigoroso, il pieno sostegno al panel test e la cooperazione con il mondo scientifico. Una nuova e dinamica organizzazione nazionale aperta a quegli operatori del settore che intendono contribuire alla valorizzazione dell’olio extra vergine italiano, tutelare e proteggere la reputazione di affidabilità e serietà della filiera olivicolo-olearia nostrana e promuovere un cambio di passo basato sui valori imprescindibili della qualità del prodotto e la sua difesa.





UNIFOL nasce all’insegna di una cultura moderna di mercato, dove il coordinamento di filiera e la collaborazione con le organizzazioni di produttori e le associazioni di categoria è inteso come un asset strategico volto al consolidamento della fiducia dei consumatori e dell’immagine di eccellenza dell’olio extra vergine italiano nel mondo.





Gli obiettivi primari dell’associazione saranno il rigido rispetto dei propri standard di qualità e rintracciabilità monitorati attraverso un osservatorio interno e l’ampliamento del proprio network di stakeholder per garantire le migliori condizioni di conservazione della qualità degli extra vergini dal campo alla tavola dei consumatori, con programmi di formazione e qualificazione sia di fornitori che distributori. La necessità di un’associazione agile, dinamica e orientata a fornire servizi d’avanguardia per sostenere la crescita delle proprie aziende e la promozione dell’olio extra vergine di oliva di qualità è l’elemento che ha convinto questo primo nucleo di famiglie olearie italiane a dare vita ad un nuovo progetto di valorizzazione ed affermazione del prodotto italiano, un nucleo fondatore pronto ad accogliere nuovi operatori della filiera disposti a condividere questa visione e il percorso futuro. Un modus operandi basato su pragmatismo e concretezza, orientato a raggiungere e consolidare risultati tangibili in termini di reputazione e affidabilità, costituirà l’elemento distintivo delle imprese che prenderanno parte al progetto UNIFOL. Valori che l’associazione si appresta a rappresentare e a comunicare agli stakeholder di filiera e ai consumatori a partire dall’imminente campagna olearia.

È stata costituita a Roma l’Unione Italiana delle Famiglie Olearie - UNIFOL - da un primo nucleo di imprese familiari del settore olivicolo-oleario italiano. Una casa comune che ha tra i padri fondatori la Domenico Manca di Alghero, la famiglia Monini di Spoleto, i Farchioni di Gualdo Cattaneo, in provincia di Perugia, e le famiglie Masturzo del Molise, Vacca, Desantis e Pantaleo della Puglia, Forte del Lazio, Conti e Quaglia della Campania. Tutte imprese di rilievo del panorama oleario italiano con numerosi punti di forza condivisi tra cui, appunto, l’avere famiglie al loro timone da generazioni.