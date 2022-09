ALGHERO, L'AMMINISTRAZIONE DI DESTRA AUMENTA L'IMPOSTA DI SOGGIORNO. I CONSIGLIERI DI CENTRO SINISTRA VOGLIONO UN INCONTRO IN COMMISSIONE CONSILIARE

E' il Consiglio Comunale che vota le delibera, è il Consiglio Comunale che ha l'onore e l'onere di approvare i Regolamenti, anche quello sull'Imposta di Soggiorno. Se Cocco vuole fare il Consigliere Comunale può sempre candidarsi alle prossime elezioni. Pertanto invitiamo i colleghi presidenti delle commissioni competenti a convocare immediatamente le sedute estendendo l'invito a tutti i portatori di interesse e le associazioni in tutela dei consumatori.





Siamo consci che il 5 comma dell'art. 21 del regolamento del consiglio comunale ci da la possibilità normativa di obbligare i Presidenti alla convocazione ma non è nostra intenzione fare polemica solo attivarci affinché le Commissioni Consiliari lavorino e facciano la loro parte nella crescita democratica di Alghero. Come abbiamo già detto, quando si tratta di partecipazione noi siamo pronti a garantire il numero legale.





Come consiglieri comunali di centrosinistra crediamo fortemente nella partecipazione e nella condivisione, per questo anticipiamo che proporremo delle modifiche del Regolamento che vadano in tal senso. La partecipazione non si fa a parole, ma con atti, gesti e iter condivisi con le associazioni di categoria: esattamente quello che manca nel regolamento voluto dal sindaco Conoci sul quale entreremo nel merito a breve.

Durante la scorsa commissione consiliare del 1 settembre sull'aumento della tassa di soggiorno abbiamo chiesto - come risulta dal verbale - l'immediata convocazione di una seduta in cui fossero presenti e uditi tutti i portatori di interesse e le associazioni in tutela dei consumatori. La commissione consiliare ha il preciso dovere di sentire tutte le parti in causa prima di dare o no il via libera ad una proposta di delibera. Si tratta di passaggi doverosi in democrazia. E' passata una settimana e tutto tace da Porta Terra. E se ne faccia una ragione l'Assessore Cocco, le riunioni convocate senza PEC e svolte in assenza del segretario verbalizzante hanno lo stesso valore dei soldi del Monopoli.