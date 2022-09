Arrivano 3.589.319 di euro per asfalti, decoro, manutenzioni

La manovra incrementa gli investimenti per oltre 2 milioni, e poi tanti tasselli che compongono un quadro di azioni: Si va da 1.000.000 di euro per la manutenzione straordinaria del manto stradale (asfalti) ai 253.293 euro per lavori di riqualificazione di Largo Costantino, nel quartiere di Sant’Agostino, a 45.000 euro per il campo di rugby, ai 400.000,00 euro per la realizzazione della sede Secal presso via Michelangelo, alle risorse per la realizzazione di un’area parcheggio presso via Lido/Pineta. “Questo provvedimento segna un momento importante dopo il periodo dell’emergenza sanitaria. Ora acceleriamo, grazie alla risorse incamerate per rispondere a tante situazioni che necessitavano di attenzione.





Ma questo è solo un tassello del lavoro che stiamo svolgendo, importante, con la nostra programmazione che ci sta consentendo di raggiungere obbiettivi concreti e di grande prospettiva per la nostra città”, dichiara il Sindaco Mario Conoci. Tra gli altri tasselli: 100.000 euro per il micronido della Pietraia, 50.000 euro per il completamento dell’ecocentro di Santa Maria La Palma, 200.000 euro per la manutenzione straordinaria degli impianti dell’illuminazione pubblica, 40.000 euro per l’impianto di illuminazione del Parco Rafael Caria.





“Ringrazio tutti gli assessori, gli uffici, per questa manovra che darà un input molto consistente all’immissione di risorse nel circuito delle imprese e agli investimenti” aggiunge Mario Conoci. Ci sono inoltre tutte le quote dei cofinanziamenti, come quello di 240.000,00 per la quota di cofinanziamento del contributo della Regione Autonoma della Sardegna per interventi presso il cimitero, 176.668 euro per la quota di cofinanziamento pari al 10% del contributo della Regione Autonoma della Sardegna ( 1 milione di euro) per la Riqualificazione di immobili di edilizia residenziale pubblica di Via Venezia e del parco di via Tiziano.

Una pioggia di risorse arriva con una ampia serie di attività che l’Amministrazione si accinge ad adottare con nuovi provvedimenti che impronteranno il rientro dalla stagione estiva caratterizzata da una forte presenza turistica nella Riviera del Corallo. Con la variazione di bilancio approvata nei giorni scorsi, la Giunta Conoci imprime una accelerata all’immissione di risorse per interventi che vengono da subito messe a disposizione. Ad essere interessati dalle disponibilità saranno vari settori, dal decoro urbano alla mobilità, al sociale. La consistente dotazione finanziaria proviene dalla la quota del Risultato di Amministrazione applicato pari a complessivi euro 3.589.319,13, suddivisa in capitoli di avanzo vincolati da legge, da trasferimenti, per investimenti, e avanzo disponibile.