Continuano le scaramucce tra PD e FDI

Non comprendiamo il motivo per il quale, la capogruppo di Fratelli d’Italia, che avrebbe potuto certamente, avere un dialogo prima della commissione, con la giunta comunale, con la maggioranza e perfino con l’assessore di riferimento del Gruppo Fratelli D’Italia, abbia proposto in commissione, facendo perdere tempo ai commissari e facendo spendere soldi alla comunità algherese, chiedendo di rinviare la seduta e aggiornandola con un incontro insieme al “tavolo del turismo” e con le associazioni di categoria. D’altronde, l’opposizione, in merito ha proposto che, se la maggioranza non avesse avuto i numeri, la minoranza avrebbe garantito la presenza, proprio per favorire il dialogo e la partecipazione. Tutto ciò, comunque, poteva essere evitato se le parti si fossero ascoltate, sentite e coordinate, prima della commissione. Adesso ci poniamo noi una questione: chi mistifica la realtà e chi invece cerca, nelle case altrui, divisioni che in questo momento non ci sono?

Leggiamo con grande simpatia, le dichiarazioni dei consiglieri comunali di Fratelli d’Italia. La leggiamo con tanta simpatia, in quanto, in commissione propone la sospensione della votazione per il regolamento, perché a suo dire, non erano state coinvolte le associazioni di categoria e il “tavolo del turismo”, fortemente voluto dall’ex Assessore Marco di Gangi. Tale proposta e tale richiesta è stata sostenuta con forza e ribadita dall’opposizione; tant’è vero che i presidenti delle due commissioni hanno preso atto di tale richiesta aggiornando la seduta alla prossima settimana.