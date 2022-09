Fdi Alghero risponde al PD

Ciò che ho proposto ieri è che i portatori di interesse vengano invitati pure in commissione, assumendomi il compito di invitarli ai lavori della III Commissione, contestualmente al voto del regolamento. Gli assessori Cocco e Caria e l'intera maggioranza ha accolto la proposta positivamente. La condivisione e il confronto sono un impegno di questa maggioranza, una pratica evidentemente sconosciuta al PD. L'Assessore Cocco ha il pieno sostegno del gruppo e del partito di Fratelli d'Italia, anche visto l'ottimo lavoro svolto in un anno record per la programmazione turistica. Il consigliere Pirisi vede divisioni ovunque, abituato alle divisioni del PD.

Il consigliere Pirisi farebbe bene a prestare più attenzione alle Commissioni cui partecipa e evitare mistificazioni. L'elaborazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno è di competenza degli uffici Trbuti e Sviluppo economico, mentre le commissioni coinvolte nell'approvazione sono quella Regolamenti e Finanziario. L'amministrazione, nelle persone del Sindaco e dell'Assessore Cocco, hanno già incontrato i rappresentanti del comparto turistico-ricettivo in diverse occasioni proprio per parlare di Imposta di Soggiorno.