Difesa, assessore Sanna ad Alghero: "Proficua collaborazione tra istituzioni al servizio della Sardegna"

Lo ha detto l’assessore regionale degli Enti locali, Quirico Sanna, in occasione dell’attività addestrativa congiunta tra Aeronautica militare e Marina militare che si è svolta nella base aeroportuale di Alghero. “Tra i frutti di questa collaborazione, c’è l’accordo per creare l’International flight school nell’aeroporto di Decimomannu – ha aggiunto l’assessore Sanna – Consentirà di avere in Sardegna un polo d’eccellenza destinato all’addestramento al volo avanzato e alla formazione dei piloti di molti Paesi.





Un progetto, nel quale la Regione Sardegna ha creduto fortemente, che avrà certamente ricadute positive sul territorio, anche in termini occupazionali”.

“Avere la nostra Isola come sede della collaborazione operativa tra le due forze armate per l’addestramento e la specializzazione, migliorando l’interoperabilità nell’impiego di velivoli di ultima generazione, è un punto d’orgoglio per la nostra terra e suggella la proficua collaborazione tra Istituzioni, al servizio della Sardegna”.