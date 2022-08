Alghero: TikToker si mette a pescare indisturbato nell'area marina protetta di Porto Conte - [VIDEO]

Subito dopo ritorna sul furgone guidato da un ragazzo che lo sta accompagnando nel suo viaggio e insieme vanno ad Alghero per provare a vendere il suo bottino ad un ristorante. Dopo quattro tentativi riesce a vendere la cernia ad un noto locale guadagnandoci 140 euro. Questo è il secondo errore: vendere in nero del pesce pescato illegalmente.





Poi, sempre tranquillamente, procedono verso Fertilia dove nei pressi di piazza San Marco puliscono le attrezzature e danno una rinfrescata al furgone. Terzo errore: pulire attrezzature da pesca in un luogo pubblico e parcheggiare il furgone su un marciapiedi.





I due si preparano per andare nel ristorante al quale hanno venduto la cernia e hanno cenato proprio con il bottino recuperato in mare. Quindi ricapitolando: non uno, non due ma ben tre errori commessi in un video di poco più di quattro minuti.





La domanda che sorge spontanea è: com'è possibile tutto questo? Il video è sommerso da commenti per lo più negativi, è stato già visto da tantissime persone e noi stiamo contribuendo affinché venga visto ancora, prima che venga eliminato, ma il nostro intento è quello di osservarlo con occhi critici e con un'atteggiamento di diniego affinché si possa capire ancora di più cosa è lecito e cosa non lo è.





Qualcuno ha già segnalato il video alle autorità competenti. Lo TikToker la passerà liscia o verranno presi seri provvedimenti? Per ora rimane il fatto inequivocabile che in Sardegna e in questo specifico caso, ad Alghero, chi viene a trovare l'isola può pensare di poterci fare quello che gli pare, un po' come succede da secoli. Anche un video da diffondere sul web con il proprio bottino ottenuto illegalmente. (p.t.)





Link del video: https://fb.watch/faJMT3Bv-g/

Capita a volte di sbagliare, di commettere un errore, in questa storia di errori se ne commettono almeno tre. Da ieri sul web gira un video dove possiamo ammirare uno dei tanti tiktoker intento a viaggiare per la Sardegna proveniente da Milano. La prima tappa del suo percorso è Alghero. Fin qui tutto bene. Anzi promuove la Sardegna e il suo territorio. Senonché pensa bene di discendere a piedi verso le acque dell'area marina protetta di Porto Conte, si infila una tuta da sommozzatore e con tutta tranquillità, in una caletta consigliatagli da uno della zona, dopo due ore pesca una cernia. Questo è il primo errore: pescare del pesce in un'area marina protetta e senza tracciatura. Non pago chiama anche il padre per mostrargli la sua impresa.