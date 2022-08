GrIG: Atto di opposizione al rilascio di concessione demaniale marittima per una centrale eolica offshore davanti a Capo Caccia

Il progetto prevede, in un’area di mare di 382 chilometri quadrati in concessione, 27 strutture di fondazione galleggianti a forma triangolare ancorate al fondale, dotate ciascuna di n. 2 aerogeneratori, ciascuno con potenza nominale di 25 MW ciascuno, per un numero totale di 54 aerogeneratori e una potenza totale dell’impianto pari a 1.350 MW; cavidotti, cabine di trasformazione, collegamenti terrestri alla rete per una quarantina di chilometri da Alghero fino a Cabu Aspru, nel territorio comunale di Sassari. Il progetto è parzialmente contiguo e sovrapponibile – nella parte a terra – con quello presentato per analogo impianto di produzione eolica offshore flottante dalla Acciona Energia Global Italia s.r.l. (32 aerogeneratori da 15 MW ciascuno, cavidotti, collegamenti a mare e a terra, cabine, ecc.), avverso il quale il GrIG ha presentato (28 giugno 2022) analoga opposizione al rilascio della concessione demaniale marittima. Nel frattempo sono convocate presso la Capitaneria di Porto di Cagliari le conferenze decisorie per il rilascio delle concessioni demaniali marittime in favore dei progetti di centrali eoliche offshore flottanti Toro 1 (24 agosto 2022), Toro 2 (25 agosto 2022), Nora 1 (26 agosto 2022), mentre è stata sospesa la conferenza di servizi decisoria per il rilascio della concessione demaniale marittima trentennale per la realizzazione della centrale eolica offshore flottante Repower Renewable s.p.a. nel mare della Sardegna meridionale, già convocata per il 18 luglio 2022.





L’assalto ai mari della Sardegna. Quella della società italo-svedese Avenhexicon s.r.l. risulta essere l’undicesima istanza di concessione demaniale marittima per la realizzazione di una centrale eolica offshore flottante nei mari sardi. Undici tentativi di accaparramento di migliaia e migliaia di ettari di mare della Sardegna, undici atti di opposizione da parte del GrIG. Il GrIG in tutti i casi, ha chiesto il diniego della concessione demaniale in assenza di pianificazione e di procedure di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) e di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.).





Nei mari sardi in tutto undici progetti di centrali eoliche offshore flottanti, 565 “torri eoliche” in progetto, per una potenza complessiva – per quanto si è a conoscenza – pari a 8.321 MW. Complessivamente sono stati predisposti e depositati presso gli uffici della Capitaneria di Porto di Cagliari ben sei progetti di centrali eoliche offshore nei mari della Sardegna meridionale, con 174 aerogeneratori in tutto previsti. Altri tre progetti sono stati depositati presso gli uffici della Capitaneria di Porto di Olbia, con 308 aerogeneratori complessivamente previsti. Due altri progetto è stato depositato presso la Capitaneria di Porto di Porto Torres, con 86 aerogeneratori previsti.

L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) ha inoltrato (24 agosto 2022) un atto di opposizione al rilascio della concessione demaniale marittima richiesta (qui l’avviso al pubblico) dalla società italo-svedese Avenhexicon s.r.l. (joint venture fra il gruppo Hexicon e Avapa Energy) per la realizzazione di una centrale eolica offshore flottante nei mari della Sardegna nord occidentale, al largo di Capo Caccia (Alghero).