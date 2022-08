Il centrosinistra algherese rivendica i propri meriti sui nuovi alloggi popolari al Caragol

Capogrupo Mimmo Pirisi

Finalmente si sbloccano da parte di Area i fondi bloccati dal 2019 per la costruzione dei 20 alloggi popolari previsti a Caragol, ottenuti a suo tempo dalla giunta di centro sinistra targata Bruno. Si tratta di un finanziamento che, per una serie di problematiche comprese quelle finanziarie, non era mai partito, in quanto per la rivisitazione dei massimali e per l'aumento dei costi per ogni singola abitazione, i fondi stanziati non erano sufficienti per la realizzazione dei 20 appartamenti previsti e stabiliti. Con questo accordo invece, spostando una parte dell'altro finanziamento circa 1,7 dei 3,6 milioni per acquisto alloggi usati ottenuti a suo tempo dall'amministrazione bruno (con l'obiettivo dell'inserimento di famiglie bisognose dentro la città e non in periferia), si potrà quindi ora procederà all'appalto e ai lavori di realizzazione; mentre per l'acquisto dell'usato con (la rimanenza dell'altro finanziamento 1,9 milioni), si potrà procedere ad una nuova manifestazione di interesse, questa volta però con i nuovi parametri alla portata del mercato, in attesa sempre del rimpinguamento del finanziamento, fino alla originaria cifra dei 3,6 milioni a suo tempo ottenuti dall'amministrazione bruno per l'acquisto dell'usato. Bene quindi l'accordo in un periodo di grande richiesta abitativa che, ha visto in sostanza lo sblocco di vecchi finanziamenti, con un allungamento dei tempi in questi tre anni, senza riuscire a risolvere nessuna emergenza abitativa. Anzi il numero di richieste è aumentato, con spese sempre maggiori del settore servizi sociali.