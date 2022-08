Alghero con Sella & Mosca per una nuova stagione di meraviglie

Tutti i dettagli della nuova partnership che mira al coinvolgimento attivo del territorio ed alla valorizzazione delle tradizioni in un'ottica di lungo periodo, sono stati svelati questa sera in azienda in occasione di un partecipato incontro con i giornalisti, i rappresentanti del sistema turistico locale, il mondo imprenditoriale e le istituzioni, alla presenza del sindaco di Alghero Mario Conoci, del presidente della Fondazione Andrea Delogu, dell'assessore al Turismo Alessandro Cocco e dei vertici di Sella & Mosca. A fare gli onori di casa Giovanni Pinna, enologo e direttore della cantina, che ha portato i saluti del presidente Vittorio Moretti, di recente insignito della cittadinanza algherese. Non solo Capodanno. Una ghiotta anticipazione musicale è programmata col concerto del compositore e pianista Remo Anzovino, uno dei massimi esponenti della scena musicale strumentale con oltre 20 milioni di streams, nonché uno dei nuovi autori di spicco della grande tradizione italiana nella musica da film (Nastro D'Argento per la "Musica dell'Arte"), previsto venerdì 2 settembre all'interno della tenuta Sella & Mosca, in località I Piani. Sella & Mosca firma anche l'Alghero Music Spotligh, l'atteso festival diretto da Massimo Bonelli, in calendario dal 9 all’11 settembre all’Anfiteatro Ivan Graziani di Maria Pia. La tre giorni di concerti con protagonisti Fulminacci, Gaia e Mr.Rain (9 settembre), Ariete, Venerus e Angelina Mango (10 settembre), La Rappresentante di Lista, Ditonellapiaga e Caffellatte (11 settembre), vedrà l'area concerti griffata Sella & Mosca, con la possibilità di degustare i vini della cantina e ricevere informazioni sui prodotti vitivinicoli, sempre più simbolo del territorio algherese.

Ad Alghero la stagione di eventi più lunga e ricca di sempre si arricchisce della prestigiosa partnership targata Sella & Mosca. La famosa cantina sarda, autentica icona nel mondo vitivinicolo italiano, simbolo di qualità ed eccellenza nelle produzioni, da sempre attenta allo sviluppo economico del territorio ed impegnata nel sostenere con convinzione le eccellenze artistiche e culturali locali, firma una nuova stagione di meraviglie, affiancando la Città di Alghero nell'organizzazione degli eventi musicali e di spettacolo. In quest'ottica, il Cap d'Any 2022-2023, uno degli eventi identitari divenuti simbolo dell'intera Sardegna, vedrà il debutto di Sella & Mosca in qualità di main sponsor: in collaborazione con Fondazione Alghero, in attesa di conoscere tutte le proposte del mondo artistico e culturale (la scadenza del bando pubblico è fissata per il 10 settembre 2022) sarà predisposto, come da tradizione, un ricco cartellone di eventi culturali, con un occhio attento alla qualità artistica ed alle tradizioni, all'ambiente ed al mondo enogastronomico regionale. Perché Alghero è cultura, tradizione, cucina, territorio, e persone che hanno una lunga storia da raccontare, istante per istante.