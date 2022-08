Alghero: Spaccia marijuana in giro in auto senza patente - Giovane arrestato





Dai primi accertamenti il giovane è risultato sprovvisto di patente di guida poiché mai conseguita nonché senza copertura assicurativa per l’autovettura sulla quale viaggiava. Gli agenti, insospettiti dall’atteggiamento insofferente del giovane, hanno proseguito il controllo accertando che il medesimo era in possesso di un sacchetto in tessuto, da lui stesso consegnato spontaneamente, con dentro 5 buste in cellofan trasparente contenenti sostanza verosimilmente stupefacente del tipo marijuana. Pertanto è stato condotto negli Uffici del Commissariato, ove le analisi speditive hanno confermato la natura illecita della sostanza per complessivi 371 grammi.





Nei locali del Commissariato i poliziotti hanno proceduto altresì a perquisizione dell’autovettura, ottenendo ulteriori riscontri circa il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, dato che hanno rinvenuto un bilancino elettronico di precisione e 250 euro in banconote di diverso taglio, probabilmente frutto di precedenti cessioni da parte del giovane.





L’attività è stata completata con la successiva perquisizione domiciliare, ove il ragazzo vive con il padre, rinvenendo nella camera da letto altri 5 grammi lordi di marijuana e materiale per il confezionamento. Il predetto è stato pertanto dichiarato in stato di arresto e, ultimati gli adempimenti di rito, è stato condotto nella propria abitazione in regime provvisorio di arresti domiciliari. Successivamente il Tribunale di Sassari ha convalidato l’arresto, ma considerato anche l’atteggiamento collaborativo tenuto dall’arrestato e l’effetto deterrente dell’arresto in flagranza, non ha ritenuto di dover applicare misure cautelari.

Nei giorni scorsi, nel corso dei consueti servizi di prevenzione e controllo del territorio, l’equipaggio di una volante del Commissariato di Alghero, ha proceduto al controllo di un individuo sospetto che a bordo della propria autovettura si trovava nei parcheggi di un supermercato cittadino.