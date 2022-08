Le bellezze di Alghero in onda sul tg di Rai 2

L'inviato del Tg2 ha realizzato due servizi dedicati alle bellezze naturali della Riviera del Corallo, dalla Grotta di Nettuno, alla costa, alla città vecchia e la sua peculiarità linguistica, e un servizio dedicato interamente al corallo. Intanto, questa sera, nel Tg2 delle 20,30, salvo cambi dell'ultimo minuto, è prevista la messa in onda di un estratto del servizio realizzato sul corallo.

Alghero con le sue bellezze e le eterne meraviglie naturali si promuove su Rai 2 grazie alla realizzazione di due servizi televisivi che andranno in onda sabato 20 e sabato 27 agosto, all'interno della rubrica Tg2 Week End, il format delle 13,30 in coda al tg, dedicato al tempo libero. Due servizi di grande efficacia promozionale, in una fascia oraria e in un segmento di ascolti alto, realizzati in città negli scorsi giorni da Vincenzo Frenda, giornalista del Tg2, volto noto della cronaca per via della recente sua presenza nei teatri di guerra in Ucraina. Ad Alghero, dove da tempo sceglie di trascorrervi le vacanze, Vincenzo Frenda giorni fa è stato ricevuto a Porta Terra dal Sindaco Mario Conoci.