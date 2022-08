Cronaca Quartiere Fertilia Arenosu sul mancato svolgimento della festa Latina nella Borgata di Fertilia

Nella giornata di oggi i Presidenti del CCN Fertilia e del Comitato di Quartiere Fertilia Arenosu hanno iniziato una serie di incontri chiarificatori, per capire, dopo quanto successo ieri in Giunta, le reali motivazioni che hanno portato all'annullamento della "Fiesta Latina". A tal proposito si è cercato un primo confronto con la rappresentante degli organizzatori della manifestazione internazionale che, si sottolinea, nel caso della "Festa del Gusto" ha un patrocinio regionale, e sta portando importanti risultati in tutte le città in cui si è svolta, con ottimi ritorni per tutte le attività commerciali, anche non direttamente coinvolte. È nostra intenzione conoscere e rendere noti i reali motivi che hanno di fatto impedito lo svolgersi di questo evento, fortemente voluto sia dai cittadini di Fertilia che dalle attività commerciali, sulla scia dell'enorme successo della precedente manifestazione "Festa del Gusto", evento portato a Fertilia dall'assessore Vaccaro. Rimane positivo il rapporto con l'assessore Vaccaro, già disponibile ad un prossimo incontro, e attendiamo la disponibilità per un confronto, in tempi brevi, col Sindaco e gli Assessori dei settori coinvolti in quanto, ad oggi non ci risultano motivazioni ufficiali a supporto della decisione presa.