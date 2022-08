Cronaca Bentornato presidente - Mattarella ritorna ad Alghero per le vacanze estive

Il Capo dello Stato è atterrato nello scalo militare dell'aeroporto di Alghero da dove raggiungerà la residenza che lo ospiterà per una sua breve vacanza, si parla di una decina di giorni, che è la residenza dell'Aeronautica Militare a Porto Conte. Location storica per l'Arma Azzurra che ai tempi del secondo conflitto mondiale veniva utilizzata quale sede operativa per gli idrovolanti. Successivamente ha svolto funzioni di discreta ricettività istituzionale. Questa è la prima volta che viene occupata da un Capo dello Stato. Una foresteria militare quindi dove ad attenderlo c'erano il prefetto di Sassari, Maria Luisa D'Alessandro e il sindaco di Alghero, Mario Conoci. L'incontro è stato molto cordiale e si è concluso da parte del rappresentante del Governo a Sassari e del primo cittadino di Alghero, con l'augurio di una buona vacanza.